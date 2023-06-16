Польські фермери блокують рух вантажівок з України до Польщі

12:51 07 червня Київ, Україна

Виїзд вантажних автомобілів до Польщі через пункт пропуску "Шегині" тимчасово заблоковано



Повідомлення про блокування виїзду вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Шегині" до Польщі надійшло від Державної прикордонної служби України через Телеграм.



Польські фермери заблокували рух вантажних автомобілів, які прямують з України до Польщі, перед пунктом пропуску "Медика".



Проте проїзд легкових автомобілів, автобусів та інших транспортних засобів до України здійснюється у штатному режимі.



Держприкордонслужба просить водіїв вантажівок обирати альтернативні маршрути для подорожі до Польщі, а про відновлення пропускних операцій буде додатково повідомлено.