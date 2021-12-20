Польща: зловмисники підпалили гуртожиток з українськими громадянами

Двоє поляків підпалили хостел, де проживали українські заробітчани. Людей встигли евакуювати.
Як повідомляє місцева преса, подія сталася в Погожіце неподалік Хшанові Малопольського воєводства.
За інформацією правоохоронців, в будівлі знаходилися 12 осіб, переважно громадян України. Всіх людей вдалося вчасно евакуювати.
Зловмисників затримали, встановлюють мотиви і причини підпалу.
Раніше стало відомо, що Польща буде безкоштовно проводити тест на коронавірус працівникам з України.
Нагадаємо, заробітчани почали знову їхати з України після карантинного перерви ще в травні.
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