Польща: зловмисники підпалили гуртожиток з українськими громадянами

Двоє поляків підпалили хостел , де проживали українські заробітчани. Людей встигли евакуювати.

Як повідомляє місцева преса, подія сталася в Погожіце неподалік Хшанові Малопольського воєводства.

За інформацією правоохоронців, в будівлі знаходилися 12 осіб, переважно громадян України. Всіх людей вдалося вчасно евакуювати.

Зловмисників затримали, встановлюють мотиви і причини підпалу.

Раніше стало відомо, що Польща буде безкоштовно проводити тест на коронавірус працівникам з України.

Нагадаємо, заробітчани почали знову їхати з України після карантинного перерви ще в травні.