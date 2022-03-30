Польща: в річці виявлено тіло українки

19:44 01 липня Київ, Україна

36-річна українка, що зникла 27 червня, про зникнення якої повідомив її роботодавець, сьогодні була виявлена мертвою.

Польські рятувальники і поліція знайшли її тіло в річці Равка, в населеному пункті Кужешин, поблизу міста Рава-Мазовецька, повідомляє Dziennik.pl.



Роботодавець поінформував про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу. За його словами, в неділю після обіду вона пішла на річку Равка і вже не повернулася додому.



Поліція і рятувальники в середу організували пошуки зниклої громадянки України в районі, куди вона пішла, зокрема, із залученням поліційного вертольота. Під час пошуків у воді виявили тіло жінки і доставили його на берег.



Місцева прокуратура розпочала слідство у справі про загибель українки. Слідство повинно встановити причини смерті.