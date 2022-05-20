Польща: поліція заарештувала українця за злочин 26-річної давності

06:28 18 грудня Київ, Україна

Поліція міста Радом в Польщі взяла під арешт 53-річного громадянина України за підозрою в подвійному вбивстві, скоєному в 1994 році.

Про затримання вбивці повідомили на сайті поліції Мазовецького воєводства у четвер, 17 грудня.



За інформацією поліції, вбивство сталося в Новому Місті над Пилицею, що за 90 км від Варшави, ще 24 липня 1994 року. Тоді тіла двох чоловіків 36 і 47 років знайшли в полі з вогнепальними пораненнями. Вони були зв'язаними. Свідки, яких опитували поліціянти, розповіли, що бачили трьох чоловіків недалеко від місця вбивства, які розмовляли російською мовою. Поліція не повідомляє громадянство убитих, проте відомо, що вони були фермерами.



Тоді розслідування вбивства не дало ніякого результату. За гарячими слідами поліції не вдалося знайти вбивцю. Справою займався також Інтерпол, а підозрюваного в подвійному вбивстві шукали в Білорусі, Ізраїлі та Вірменії, проте безрезультатно. Справу про вбивство відправили в архів.



Нещодавно розслідування відновили і його взяв в розробку спеціальний підрозділ польської поліції. Поліціянти встановили, що до вбивства причетний 53-річний громадянин України. Мотивом злочину називають помсту за те, що одна з жертв відмовила убивці в працевлаштуванні. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/v-polshe-policiya-arestovala-ukrainca-za-dvoynoe-ubiystvo-26-letney-davnosti-725269.html