Польща: двоє українських студентів отримали ножові поранення

У польському місті Жешув, в одній з квартир на проспекті Рейтана, в ніч на 27 листопада були виявлені двоє українських студентів з ножовими пораненнями.
Про це повідомляє польська поліція.
Відзначається, що за словами молодшої аспірантки поліції Анни Іскжицької, в результаті використання небезпечного предмета двоє студентів з України були поранені.
Відзначається, що за словами молодшої аспірантки поліції Анни Іскжицької, в результаті використання небезпечного предмета двоє студентів з України були поранені.
За інформацією, інцидент стався в квартирі, яку знімали троє молодих українців.
Квартиру винаймають троє юнаків з України, повідомляється, що поліція оголосила в розшук українця Олександра Ситника (на фото), "який може бути причетний до цієї події".
На цей момент йде розслідування події, в поліції відзначають, що поки ніхто не затриманий.
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