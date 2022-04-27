Польща: двоє українських студентів отримали ножові поранення

21:50 27 листопада Київ, Україна

У польському місті Жешув, в одній з квартир на проспекті Рейтана, в ніч на 27 листопада були виявлені двоє українських студентів з ножовими пораненнями.

Про це повідомляє польська поліція.



Відзначається, що за словами молодшої аспірантки поліції Анни Іскжицької, в результаті використання небезпечного предмета двоє студентів з України були поранені.

"Студенти з травмами були доставлені в лікарню. Зараз хід цієї події перебуває під наглядом окружної прокуратури в Жешуві", - сказала Ганна Іскжицька.

За інформацією, інцидент стався в квартирі, яку знімали троє молодих українців.

"Одного знайшли в несвідомому стані в квартирі, а другого з безліччю ножових поранень перед будівлею. У квартирі були чіткі сліди бійки. Обидва постраждалих з важкими травмами доставлені в лікарню", - зазначено в повідомленні.

Квартиру винаймають троє юнаків з України, повідомляється, що поліція оголосила в розшук українця Олександра Ситника (на фото), "який може бути причетний до цієї події".

На цей момент йде розслідування події, в поліції відзначають, що поки ніхто не затриманий.