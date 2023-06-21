Повномасштабна агресія Росії: СБУ розслідує понад 90 тис кримінальних проваджень

20:08 21 червня Київ, Україна

СБУ з початку повномасштабного вторгнення розпочала досудове розслідування майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов'язаних із військовою агресією Росії проти України. З них на сьогодні триває слідство близько 43 тис. справ, які стосуються саме порушень росією законів та звичаїв війни.



Про це розповів голова СБУ Василь Малюк розповів під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань взаємодії правоохоронних та державних органів, що відбулася в Офісі Генерального прокурора.



Він зазначив, що розслідування злочинів Росії надзвичайно важливе і для українців, і для всього світу.

«На сьогоднішній день СБУ розслідує майже 43 тис.. проваджень за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни. І ми не просто фіксуємо ці злочини. А виконуємо усі необхідні процесуальні дії у рамках українського законодавства. Щоб рано чи пізно всі російські злочинці постали перед судом», – наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Насамперед це стосується вищого військово-політичного керівництва Росії та командування армії.

За словами Василя Малюка, повідомлено про підозру 448 військових злочинців із цієї категорії російських чиновників, у тому числі понад 25 командувачів окремими родами військ та армій.



Встановлюються та виконавці злочинів. Наприклад, оголошено про підозру командиру бомбардувального полку, полковнику тимошину.. Слідчі СБУ встановили, що він відповідальний за ракетні удари по житловому будинку у Дніпрі у січні цього року та по ТРЦ «Амстор»

Кременчуці у червні 2022 року.

Загалом до суду направлено 95 кримінальних проваджень щодо 142 осіб із військово-політичного керівництва Росії, з яких вже засуджено 22.

«Рішення Міжнародного кримінального суду про арешт путіна та львово-білової – це лише початок. Ми маємо забезпечити потужну доказову базу, щоб пройти цей шлях повністю», – наголосив Василь Малюк.

Він додав, що до цієї роботи долучаються і міжнародні структури, які розслідують окремі кейси, і магістральне провадження про російську агресію проти України.



Сама ж спецслужба застосовує сучасні підходи для фіксації військових злочинів Росії. Це не лише огляди місць злочинів, а й аналіз відкритих даних, використання різних програмних продуктів, системна взаємодія з військовими та Офісом Генпрокурора.



«СБУ максимально уніфікує роботу з пошуку та аналізу даних – щоб не втратити жодного доказу злочину. Уламки ракет, перехоплені розмови, знімки з супутника та «трофейна документація» – все йде в нашу скарбничку доказів», – наголосив Василь Малюк.