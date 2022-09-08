Поліція затримали двох громадян Молдови, які виробляли та збували амфетамін

Двоє чоловіків, які є громадянами Республіки Молдова, організували на території Одеси виготовлення та збут амфетаміну.
Нарколабораторію вони обладнали в орендованому будинку, а її потужності дозволяли щомісяця виробляти близько 12 кг психотропів, повідомляє Нацполіція.
Напередодні правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели обшуки за місцем знаходження лабораторії, у квартирах та автомобілях фігурантів. Під час обшуку було вилучено пакети з розфасованим амфетаміном, 85 л та 31 кг прекурсорів, лабораторне обладнання, електронні ваги та мобільні телефони.. Також поліцейські вилучили автомобіль, який зловмисники використали у злочинній діяльності.
Фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру. У поліції додали, що їм загрожує до 10 років із конфіскацією майна.
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