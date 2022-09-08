Поліція затримали двох громадян Молдови, які виробляли та збували амфетамін

17:09 08 вересня Київ, Україна

Двоє чоловіків, які є громадянами Республіки Молдова , організували на території Одеси виготовлення та збут амфетаміну.

Нарколабораторію вони обладнали в орендованому будинку, а її потужності дозволяли щомісяця виробляти близько 12 кг психотропів, повідомляє Нацполіція.

"Встановлено, що організували незаконний бізнес громадяни Республіки Молдова. Вони знімали в Одесі два приватні будинки, один з яких обладнали під нарколабораторію, фасувальний цех та склад.. Щомісяця фігуранти виробляли близько 12 кг амфетаміну, який збували оптовими партіями, розсилаючи до різних регіонів держави за допомогою сервісу поштових відправлень, а розрахунок за "товар" отримували у криптовалюті.. Такий бізнес приносив їм близько 6 мільйонів гривень доходу за місяць", - повідомили в поліції.

Напередодні правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели обшуки за місцем знаходження лабораторії, у квартирах та автомобілях фігурантів. Під час обшуку було вилучено пакети з розфасованим амфетаміном, 85 л та 31 кг прекурсорів, лабораторне обладнання, електронні ваги та мобільні телефони.. Також поліцейські вилучили автомобіль, який зловмисники використали у злочинній діяльності.

"Приблизна вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку перевищує мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру. У поліції додали, що їм загрожує до 10 років із конфіскацією майна.