Поліція затримала вандала, який пошкодив близько 80 могил

Працівники карного розшуку встановили особу вандала, який пошкодив близько 80 могил на тернопільському цвинтарі.
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
Зловмисник пошкодив родинні склепи і надгробні плити, всього знищив близько вісімдесяти могил. Викрав круглі металеві і бронзові ручки з надгробних кришок, а також пошкодив гранітні оздоблювальні плити.
Однак реалізувати крадене вандал не встиг. Всі речі, а це більше 19 кг кольорових металів, вилучили правоохоронці.
Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу, а також оголошенні підозри.
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