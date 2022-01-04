Поліція затримала вандала, який пошкодив близько 80 могил

20:09 23 квітень Київ, Україна

Працівники карного розшуку встановили особу вандала, який пошкодив близько 80 могил на тернопільському цвинтарі.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Співробітники карного розшуку вийшли на слід ймовірного злодія. Ним виявився уродженець Херсонської області, 1978 року народження. Чоловік переїхав в Тернопільську область шість місяців назад до знайомої. Раніше в поле зору правоохоронців він не потрапляв. Крадіжкою металу з могил вирішив підзаробити на життя», - йдеться в повідомленні.

Зловмисник пошкодив родинні склепи і надгробні плити, всього знищив близько вісімдесяти могил. Викрав круглі металеві і бронзові ручки з надгробних кришок, а також пошкодив гранітні оздоблювальні плити.



Однак реалізувати крадене вандал не встиг. Всі речі, а це більше 19 кг кольорових металів, вилучили правоохоронці.



Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу, а також оголошенні підозри.