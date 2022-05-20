Поліція затримала організатора схеми нелегальної міграції до країн ЄС

19:05 16 серпня Київ, Україна

Поліція затримала 36-річного жителя міста Перечин Закарпатської області за підозрою в підробці документів і незаконному переправленні людей через державний кордон України.



Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Співробітники відділу міграційної поліції Закарпаття в результаті тривалої оперативної роботи припинили незаконну діяльність групи зловмисників, причетних до незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України", - йдеться в повідомленні.

На місці події правоохоронці затримали 36-річного організатора схеми нелегальної міграції. Фігурант отримав від іноземних клієнтів плату в розмірі 5800 доларів США. За таку суму зловмисник виготовив замовникам внутрішні документи країн Європейського Союзу і повинен був допомогти в перетині кордону в обхід офіційних пунктів пропуску.



Для виготовлення підроблених документів чоловік разом зі своїми спільниками використовували прилад лазерного гравіювання. Коштували такі незаконні послуги 1800 євро з одного клієнта.



В результаті обшуків вилучено низку електронних носіїв, ноутбуки, паспорти сумнівного походження і автомобіль. Всі речові докази відправлені на експертизу.



Жителя Перечина поліціянти затримали в порядку статті 208 КПК України і зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.