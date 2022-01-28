Поліція затримала неадеквата, який відкусив палець батькові

20:59 11 вересень Київ, Україна

У Солом'янському районі Києва було затримано чоловіка, який підозрюється в низці злочинів, скоєних за один вечір.



Про це повідомили в пресслужбі управління патрульної поліції Києва.



Патрульні отримали відразу кілька викликів на вулицю Докучаєвську, заявники повідомили, що чують крики та прохання про допомогу.



Автопатрулі миттєво прибули на місце та побачили, що в одного з чоловіків була відкушена фаланга пальця, інший - отримав травми голови.





За словами постраждалих, чоловік накинувся на свого батька та відкусив йому частину пальця руки. Сусід прибіг на допомогу, але нападник завдав йому численних ударів залізною лопаткою для взуття, а після чого втік. Їм обом знадобилася допомога медиків.

Згодом патрульні отримали ще один виклик в приватний сектор неподалік. Невідомий оголений чоловік розбив собакою вікно та проник в будинок, після чого напав на 66-річну жительку. Від шуму прокинувся її чоловік і намагався захистити дружину, але незнайомець схопив зі столу ніж і завдав йому з десяток ударів, а після зник.



Патрульні надали чоловікові допомогу до приїзду медиків і одночасно викликали колег на пошуки нападника.



Знайшли чоловіка через 20 хвилин. Він сидів на підвіконні 4 поверху покинутої будівлі. Патрульні затримали його та передали слідчо-оперативній групі.