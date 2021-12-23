Поліція затримала чоловіка, який намагався розбестити дівчинку у шкільному туалеті

14:32 22 грудень Київ, Україна

Правоохоронці затримали 50-річного мешканця Києва, який намагався вчинити розпусні дії щодо учениці однієї із львівських шкіл.



Про це повідомили у Національній поліції.



21 грудня на сторінці поліції Львівщини у Фейсбуці з'явилося повідомлення про розшук зловмисника, який намагався розбестити у шкільній вбиральні семирічну ученицю другого класу.



Випадок стався ще 9 грудня у закладі №43, а поліція дізналася про нього від батьків потерпілої 13 грудня. Записи з камер спостереження свідчать, що зловмисник, щоб потрапити до школи, одягнувся в жіночий одяг. Дівчинці він нібито представився лікарем і попросив роздягтися.

Оскільки дитина довгий час була відсутня на уроці, за нею в туалет вийшла вчителька, яка і злякала чоловіка.

Щоб затримати зловмисника, правоохоронці залучили сили Нацгвардії та інших служб. Наразі його звинувачують у "Розбещенні неповнолітніх". Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.



У свою чергу управління освіти У свою чергу управління освіти Львова повідомило, що затриманий намагався потрапити до кількох шкіл, і 20 грудня його помітили у закладі на житловому масиві Сихів.

"Також зафіксовано інциденти між учнями шкіл та цією людиною", - розповіли в мерії.

Нагадаємо, що цього року від сексуального насильства постраждали 70 дітей, а минулого року – понад 400. За рік кількість правопорушень проти них зросла майже на 20%. Також зросла кількість дітей, які постраждали від насильницьких дій сексуального характеру, зокрема, зґвалтування.