Поліція затримала грабіжників, які викрали сумку з 5 млн гривень

16:22 05 травень Київ, Україна

На вулиці Євгена Харченка в Дарницькому районі Києва невідомі вдарили чоловіка по голові і відібрали сумку, де було майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.



На місце події негайно прибули співробітники кримінальної поліції і слідчо-оперативна група.

"Зловмисники заздалегідь готувалися до злочину, вони дізналися, що чоловік планує укласти фінансову угоду. Дочекавшись потерпілого, підбігли до нього, відібрали сумку з грошима і втекли", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, потерпілий планував витратити гроші на покупку квартири, але зловмисники дізналися про це і заздалегідь підготувалися до злочину.



Поліціянти провели комплекс оперативно-розшукових заходів і з'ясували маршрут руху транспортного засобу правопорушників.





При силовій підтримці спецпідрозділу КОРД поліціянти затримали зловмисників в Одесі. Це жителі Києва та Одеської області, 1966 та 1977 років народження. Один з них раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Щоб приховати сліди злочину, вони намагалися спалити свій автомобіль.

Зараз чоловікам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.