Поліція затримала браконьєра в зоні відчуження

15:31 15 жовтень Київ, Україна

Нацполіція спільно з Держприкордонслужбою затримала чоловіка за незаконне перебування в Чорнобильській зоні і браконьєрство.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Вчора прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону спільно зі співробітниками Національної поліції в зоні відчуження виявили чоловіка з рушницею і вбиту тушу парнокопитної дикої тварини", - йдеться в повідомленні.

Так, під час несення служби на прикордонному човні UMS-600 спільний наряд на береговій обмілині, в межах Чорнобильської зони, зупинив невідому особу. Під час з'ясування обставин перебування чоловіка на відселеній території було встановлено, що він є жителем Києва, який незаконно потрапив у зону і не має ніяких документів, що засвідчують особу.





Крім цього, невідомий мав при собі мисливську рушницю марки "ІЖ-54" 12 калібру.

При огляді прилеглої місцевості, недалеко від місця виявлення правопорушника, прикордонники виявили вбитого лося.



Зараз 47-річного громадянина України за перебування в прикордонній зоні без документів і порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення, притягнуто до адміністративної відповідальності. Зброя встановленим порядком вилучена. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 248 ККУ "Незаконне полювання".