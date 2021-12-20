Поліція затримала 5 молодих людей, які повалили ханукію у Дніпрі

18:34 01 грудень Київ, Україна

У Дніпрі затримали п'ятьох молодиків, які вранці 29 листопада повалили ханукію на Європейській площі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.



Молодих людей віком від 17 до 20 років доставили до відділення поліції для з'ясування всіх обставин. Один із них був одягнений в одяг українського бренду Sva Stone, популярного серед ультраправих.



Правоохоронці визначають роль та надають кваліфікацію діям кожного учасника події. Ще в день нападу поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (“Хуліганство”).



Нагадаємо, що на антисемітський інцидент звернули увагу в Об'єднаній єврейській громаді України. Крім того, 28 листопада чоловік намагався зруйнувати ханукію на київському Хрещатику. 30 листопада невідомі також перерізали світлодіодні гірлянди, які прикрасили ханукію у Миколаєві. Того ж дня ханукію повалили на київській Троєщині.