Поліція затримала 19-річних хлопців за вчинення зухвалого вбивства на замовлення

11:32 19 березень Київ, Україна

У селі Гнідин Бориспільського району Київської області 16 березня відбулося вбивство 47-річного чоловіка, зловмисник завдав йому 25 ножових поранень і втік з місця злочину.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Київської області.



Як з'ясувалося, вбивця разом з сином загиблого заздалегідь спланували цей злочин.



Незважаючи на те, що в будинку в той час перебували дружина і діти загиблого, молодий чоловік зайшов в будинок і завдав 47-річному господареві більше ніж 25 ножових поранень.





Менше доби знадобилося правоохоронцям, щоб відтворити всі обставини події. Співробітники управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини, співробітники Бориспільського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури відпрацювали місце події, провели низку слідчих дій і розшукових заходів і встановили місцезнаходження та особу зловмисника. Ним виявився 19-річний киянин. Його затримали в Броварському районі столичної області, де він переховувався від правоохоронців у дачному будинку.

Поліціянти з'ясували, що молода людина попередньо обговорила з 19-річним сином загиблого деталі вбивства батька. Хлопець повідомив товаришеві план будинку, а також місце розташування всіх членів сім'ї. Після смерті батька хлопець хотів отримати його спадок. Частину отриманих грошей він планував заплатити товаришеві за вчинене вбивство, а решту витратити на власні потреби.

Обидва чоловіки затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за пунктом 6, пункту 11 частини 2 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.