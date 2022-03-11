Поліція виявила плантації з коноплями в двох областях України

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Співробітники правоохоронних органів виявили в Херсонській і Донецькій областях теплиці з коноплею.

Про це в п'ятницю, 11 червня, повідомляє пресслужба поліції.

Так, в Каховському районі Херсонської області виявили дві теплиці, повністю засаджені елітними сортами конопель заввишки від 1,5 до 2-х метрів. Відзначається, що рослини були зі слідами догляду і до них було підведено краплинне зрошення, коноплю удобрювали мінеральними добривами. А щоб приховати теплиці, наркоділок розмістив їх посеред саду.

У двох теплицях поліціянти виявили більше 200 кущів елітних сортів конопель заввишки до двох метрів. Під час обшуку також виявили висушені кущі коноплі загальною вагою близько 10 кг і травматичний пістолет Форт.

А на городі місцевої 43-річної мешканки в Дружківці Донецької області копи виявили 708 кущів конопель з явними ознаками культивації. Плантація була обладнана системою зрошення.

Повідомляється, що інформацію про те, що місцева мешканка вирощує у себе на городі коноплю, поліціянти отримали в ході оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою Мак.