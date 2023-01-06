Поліція Вінниці викрила міжрегіональну мережу інтим-послуг

11:41 06 січня Київ, Україна

Правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, які створили та забезпечили діяльність секс-бізнесу у Вінницькій та Київській областях.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

За словами начальника Управління міграційної поліції Вінницької області Кирила Доценка, 44-річна мешканка Київщини, яка організувала мережу інтим-послуг, долучила до протиправної діяльності трьох пособниць віком 23, 27 та 33 років, розподіливши між ними чіткі ролі. Вони працювали диспетчерами та адміністраторами, вербували жінок для роботи в секс-бізнесі, розміщували на різних сайтах оголошення про інтим-послуги. Вартість послуг становила від 2000 до 3000 гривень на годину, підшукували та обговорювали з клієнтами умови роботи дівчат, які працювали на виїзд.

"Підозрювані залучали до занять проституцією жінок і дівчат, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну в Україні і змушені були виїхати з областей, де ведуться бойові дії або вони тимчасово окуповані", - зазначають у поліції.

Під час обшуків поліціянти вилучили мобільні телефони, планшети, банківські картки, сім-картки, значну суму грошей, чорнові записи з інформацією про отримані протиправним шляхом доходи.

44-річну організаторку незаконного бізнесу та 23-річну адміністраторку затримано.



Вони будуть перебувати в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. Щодо інших двох фігуранток слідством підготовлено клопотання щодо обрання запобіжного заходу на час досудового розслідування. Усі учасники злочинного угруповання повідомлені про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або залучення особи до проституції). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.