Поліція Вінницької області викрила інтернет-шахраїв: злочинці обкрадали громадян України через інтернет-замовлення (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція Вінницької області неодноразово фіксувала заяви та скарги громадян про шахрайство в інтернеті, де постраждалі перераховували кошти за товар, а після закінчення термінів люди товар не отримували та зв'язатися з відправниками також не могли.
Внаслідок злочинної діяльності постраждали понад 50 осіб по всій території України, про це повідомляє відділ комунікації у Вінницькій області.
Поліція викрила та затримала організатора угруповання – 33-річного мешканця Вінниці. Було встановлено, що шахраїв було троє. Поліція провела обшуки за місцем проживання всіх трьох підозрюваних, які займалися злочинною діяльністю у Вінницькій та Полтавській областях. Під час санкціонованих обшуків було вилучено банківські картки, а також усі цифрові носії, зокрема, телефони.
Також встановлюються особи, які можуть бути причетні до незаконної діяльності шахраїв.
Злочинна схема працювала для товарів, які мали великий попит у покупців. Підозрювані розміщували на популярному сайті оголошення про продаж таких товарів. Після отримання повної чи часткової (попередньої) оплати зловмисники на зв'язок більше не виходили. Сума збитків становить мільйони гривень.
Організатору злочинної групи оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання – до восьми років ув'язнення.
Продовжуються слідчі дії.
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