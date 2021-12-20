Поліція Вінницької області викрила інтернет-шахраїв: злочинці обкрадали громадян України через інтернет-замовлення (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція Вінницької області неодноразово фіксувала заяви та скарги громадян про шахрайство в інтернеті, де постраждалі перераховували кошти за товар, а після закінчення термінів люди товар не отримували та зв'язатися з відправниками також не могли.

Внаслідок злочинної діяльності постраждали понад 50 осіб по всій території України, про це повідомляє відділ комунікації у Вінницькій області.

Поліція викрила та затримала організатора угруповання – 33-річного мешканця Вінниці. Було встановлено, що шахраїв було троє. Поліція провела обшуки за місцем проживання всіх трьох підозрюваних, які займалися злочинною діяльністю у Вінницькій та Полтавській областях. Під час санкціонованих обшуків було вилучено банківські картки, а також усі цифрові носії, зокрема, телефони.

Також встановлюються особи, які можуть бути причетні до незаконної діяльності шахраїв.

Злочинна схема працювала для товарів, які мали великий попит у покупців. Підозрювані розміщували на популярному сайті оголошення про продаж таких товарів. Після отримання повної чи часткової (попередньої) оплати зловмисники на зв'язок більше не виходили. Сума збитків становить мільйони гривень.