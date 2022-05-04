Поліція України затримала чоловіка, який продавав підроблені пластини до бронежилетів

У Львівській області поліція викрила угоду з виготовленням та збутом неякісних пластин для бронежилетів.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Під час перевірки якості отриманих пластин волонтери з'ясували, що вони не витримували постріл кулі автоматичної зброї калібрів 5,45 та 7,62 мм та фактично не відповідали вимогам нормативів відповідного класу захисту.
Згідно з висновками експертного дослідження, бронепластини були виготовлені із звичайного металу товщиною 8 мм, що прострілюється з автоматичної зброї та не гарантує безпеки при використанні.
На підставі отриманих доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинене фігурантові може загрожувати до трьох років ув'язнення.
Згідно з висновками експертного дослідження, бронепластини були виготовлені із звичайного металу товщиною 8 мм, що прострілюється з автоматичної зброї та не гарантує безпеки при використанні.
На підставі отриманих доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинене фігурантові може загрожувати до трьох років ув'язнення.
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