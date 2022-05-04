Поліція України затримала чоловіка, який продавав підроблені пластини до бронежилетів

18:05 02 травня Київ, Україна

У Львівській області поліція викрила угоду з виготовленням та збутом неякісних пластин для бронежилетів.

Про це повідомляє Національна поліція України.



"За даними поліціянтів, у березні цього року мешканець Золочівського району отримав з-за кордону на потреби військових пластини відповідного стандарту для бронежилетів необхідного класу захисту. Замість передати ці пластини волонтерській організації, продав за 60 тисяч гривень.



Надалі домовився про постачання цією організацією ще 600 металевих пластин для бронежилетів вартістю 110 тисяч гривень. Проте чоловік, зважаючи на дефіцит на ринку металевих пластин, самостійно виготовив пробну партію зі 150 підроблених бронеплит, які реалізував волонтерській організації та отримав за них кошти" - Національна поліція України.

Під час перевірки якості отриманих пластин волонтери з'ясували, що вони не витримували постріл кулі автоматичної зброї калібрів 5,45 та 7,62 мм та фактично не відповідали вимогам нормативів відповідного класу захисту.



Згідно з висновками експертного дослідження, бронепластини були виготовлені із звичайного металу товщиною 8 мм, що прострілюється з автоматичної зброї та не гарантує безпеки при використанні.



На підставі отриманих доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинене фігурантові може загрожувати до трьох років ув'язнення.