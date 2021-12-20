Поліція повідомила подробиці аварії з шістьма загиблими

Прес-служба Управління поліції в Одеській області повідомила про подробиці резонансної аварії, що сталася сьогодні, 18 липня. Згідно повідомлення, на трасі Одеса - Рені зіткнулися два автомобілі. В одному з них загинули на місці четверо молодих хлопців. В іншому автомобілі загинула літня подружня пара, яка перебувала на передньому сидінні. Ще троє пасажирів перебувають у лікарні.

"Всі учасники дорожньо-транспортної пригоди встановлено. В автомобілі ВАЗ їхали четверо 23-річних хлопців. Вони - колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку, і всі загинули на місці події. У зустрічному напрямку, в с. Приморське Кілійського району, на автомобілі Mitsubishi Outlander їхали п'ятеро членів сім'ї з Ізмаїла. 63-річний водій і його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє - перебувають у лікарні ", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів відбулося, коли автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу.

Нагадаємо, ДТП сталося 18 липня о восьмій ранку поблизу села Саф'яни Ізмаїльського району. Серед трьох госпіталізованих - дитина 2018 р.н., уточнили в поліції.

За даним фактом слідчі почали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч.3 ст.286) Кримінального кодексу України.

В рамках виробництва призначений ряд експертиз.

Нагадаємо, пізніше в Одеській області сталася ще одна ДТП - фура влетіла в Газель, загинули дві людини і ще дві постраждали.