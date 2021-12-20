Поліція повідомила подробиці аварії з шістьма загиблими

Прес-служба Управління поліції в Одеській області повідомила про подробиці резонансної аварії, що сталася сьогодні, 18 липня. Згідно повідомлення, на трасі Одеса - Рені зіткнулися два автомобілі. В одному з них загинули на місці четверо молодих хлопців. В іншому автомобілі загинула літня подружня пара, яка перебувала на передньому сидінні. Ще троє пасажирів перебувають у лікарні.
Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів відбулося, коли автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу.
Нагадаємо, ДТП сталося 18 липня о восьмій ранку поблизу села Саф'яни Ізмаїльського району. Серед трьох госпіталізованих - дитина 2018 р.н., уточнили в поліції.
За даним фактом слідчі почали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч.3 ст.286) Кримінального кодексу України.
В рамках виробництва призначений ряд експертиз.
Нагадаємо, пізніше в Одеській області сталася ще одна ДТП - фура влетіла в Газель, загинули дві людини і ще дві постраждали.
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