Поліція викрила зловмисника, який здійснював фінансові операції під чужими профілями у соцмережах

17:04 02 грудень Київ, Україна

Кіберполіція затримала 30-річного мешканця Львова , який зламував чужі профілі у Facebook та здійснював фінансові операції.

У четвер, 2 грудня, пресслужба поліції повідомила, що зловмиснику вже висунуто звинувачення через незаконне втручання в роботу комп'ютерної мережі.



Зловмисник зламував акаунти у соцмережі Facebook, підкріплював до них чужі банківські картки та купував цифрові послуги. Про які послуги йдеться і про суму збитків поліція не повідомляє. Доступ до чужих облікових записів людина отримувала, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, а банківські картки він купував у мережі DarkNet.

Під час обшуків будинку у підозрюваного поліція вилучила кілька комп'ютерів, з яких чоловік заходив у чужі облікові записи. Їх відправили на комп'ютерно-технічну експертизу.



Слідчі повідомили зловмиснику про підозру через несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів та комп'ютерних мереж. Затриманому загрожує до шести років ув'язнення.