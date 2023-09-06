Поліція викрила жінку, яка виманила майже 150 тисяч гривень у родичів військовополоненого

13:08 14 серпня Київ, Україна

Правоохоронці викрили та затримали жінку, яка виманила майже 150 тисяч гривень у родичів військовополоненого.



Про це повідомила Київська міська прокуратура у співпраці зі столичною поліцією.



За даними слідства, 34-річна мешканка Київщини, родом із Чернігівської області видавала себе за співробітницю Міністерства оборони України, яка активно займалася обміном військовополонених. Під виглядом надання допомоги у визначенні розташування військовополоненого чоловіка, вона запропонувала жінці свої послуги за винагороду.



Під особисту гарантію жінка обіцяла допомогти внести чоловіка до списків для обміну в полоні в найкоротший термін.



Жертва цієї схеми з травня по червень 2023 року передала шахрайці шість платежів загальною сумою близько 150 тисяч гривень. Після чого злочинниця раптово припинила будь-який зв'язок і витратила зібрану суму на свої особисті потреби.



Наразі підозрювану звинувачують у шахрайстві та розкраданні майна. Також було встановлено, що раніше жінка вже притягувалась до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.



В результаті винесеного судового рішення вона засуджена до позбавлення волі на сім років з конфіскацією майна.