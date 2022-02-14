Поліція викрила продавців психотропних препаратів, ввезених з РФ

17:25 23 вересень Київ, Україна

Подружжя через інтернет-магазин налагодило збут препаратів, що містять психотропні речовини, які контрабандою з Росії потрапили на територію України.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Збут медичних препаратів та БАДів, що містять психотропні речовини, відбувався через інтернет-магазин. Як з'ясувалося в ході розслідування, до збуту причетні чоловік і жінка, жителі міста Дніпро. 48-річна жінка виконувала роль менеджера інтернет-магазину та пропонувала клієнтам придбати препарати для лікування різних хвороб, підвищення імунітету та схуднення. Чоловік виконував роль кур'єра і через поштову службу розсилав "ліки" по всій Україні. Встановлено, що лікарські препарати містили в своєму складі психотропні речовини "сибутрамін" і "фенобарбітал" і були завезені в Україну контрабандою з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 22 вересня поліціянти управління по боротьбі з наркозлочинністю в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Дніпровського ВП провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання, в гаражах та автомобілях членів групи.

"В результаті було вилучено 1,5 тис. таблеток, більше ніж 300 ампул, конвалюту та коробки з лікарськими засобами під різними торговими марками, які містять психотропні речовини, і оборот яких в Україні обмежений. Вилучені препарати направили на експертизу. Також поліціянти виявили майже пів мільйона гривень, отримані від їхнього продажу", - додається в повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також поліція встановлює інших осіб, причетних до контрабанди та збуту психотропів.