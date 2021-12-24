Поліція викрила масштабну схему незаконного ввезення в Україну сигарет

20:27 21 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили в Одеському порту масштабну схему ввезення на територію України сигарет з ОАЕ та інших країн.



За документами тютюнові вироби нібито продавали пасажирам авіарейсів без сплати митних платежів через мережу Duty Free.



Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Сьогодні, 21 квітня, правоохоронці проводять санкціоновані судом заходи, зокрема, огляди в терміналах Одеського морського торгового порту. Зараз виявлено 12 контейнерів з сигаретами", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за документами товар нібито продавали пасажирам авіарейсів без сплати митних платежів через мережу Duty Free.



Встановлено, що це служило лише прикриттям для незаконного ввезення тютюнових виробів на територію України з метою їхнього подальшого переміщення до країн Європейського Союзу.