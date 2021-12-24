Поліція викрила масштабну схему незаконного ввезення в Україну сигарет

Співробітники правоохоронних органів викрили в Одеському порту масштабну схему ввезення на територію України сигарет з ОАЕ та інших країн.
За документами тютюнові вироби нібито продавали пасажирам авіарейсів без сплати митних платежів через мережу Duty Free.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За документами тютюнові вироби нібито продавали пасажирам авіарейсів без сплати митних платежів через мережу Duty Free.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Повідомляється, що за документами товар нібито продавали пасажирам авіарейсів без сплати митних платежів через мережу Duty Free.
Встановлено, що це служило лише прикриттям для незаконного ввезення тютюнових виробів на територію України з метою їхнього подальшого переміщення до країн Європейського Союзу.
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