Поліція розкрила незаконну торгівлю метамфетаміном на Закарпатті

17:49 15 червня Київ, Україна

Внаслідок оперативних дій співробітників поліції у селищі Великий Березний було виявлено, що місцеві жителі – 37-річний чоловік та його дружина – причетні до незаконної торгівлі метамфетаміном на території Ужгородського району.



Завдяки активній оперативній роботі поліції, подружжя наркоторгівців було затримано безпосередньо після чергової угоди. Під час обшуку в будинку підозрюваних правоохоронні органи виявили всі сховища з наркотиками завдяки службовому собаці з Кінологічного центру поліції Закарпаття.



Крім того, під час обшуку поліція виявила та конфіскувала у будинку чотири гранати, кастет та майже сто боєприпасів. Всі ці предмети були відправлені на експертизу, а також вилучено три види рецептурних медичних препаратів та 25 пакунків з порошкоподібною речовиною, схожою на метамфетамін. Крім того, вилучено гроші у розмірі 16 тисяч гривень та 250 євро, отримані від незаконної торгівлі забороненими речовинами.



У рамках кримінальної справи під наглядом Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури було проведено оперативні закупівлі, які також підтвердили злочинну діяльність подружжя. Чоловіка та жінку було затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до тимчасового ізолятора.



У поліції розпочато два кримінальні провадження: за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, а також за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.



Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна. Слідство у цій справі триває.