Поліція розкрила квартирних шахраїв

18:22 09 вересень Київ, Україна

Подружня пара звинувачується у шахрайстві, чоловік і жінка, скориставшись відсутністю господаря житлоплощі, підробили його документи та продали квартиру.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"... направлено до суду обвинувальний акт стосовно подружжя за фактом незаконного заволодіння квартирою киянина за підробленими документами (ч. 5 ст. 27, частина 1 статті 358 та частина. 4 ст. 190 КК України)", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік і жінка з метою заволодіння квартирою по вул. Санаторній в Дарницькому районі міста Києва в період, коли власник квартири знаходився за кордоном, підробили його паспорт і за участю підставної особи уклали договір купівлі-продажу зазначеної квартири нібито за 76 тис. гривень.



Згодом зловмисники перепродали квартиру третім особам, заподіявши потерпілому збитки на суму понад 500 тис. гривень.



Зараз обвинувальний акт щодо шахраїв направлено до суду для розгляду по суті. За вчинене подружжю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



З метою недопущення подальших незаконних дій за клопотанням місцевої прокуратури на квартиру накладено арешт.