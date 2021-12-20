Поліція Польщі затримала українця за поцілунок у лоб чужої дитини

10:43 20 листопад Київ, Україна

Те, що дозволено батькам, не дозволено чужим. Слід бути дуже обережним у прояві почуттів до чужих дітей, особливо у країнах, де суворо стежать за дотриманням недоторканності особистості.

У непростій ситуації опинився 34-річний тато з України, який в одній із шкіл Варшави не зміг стримати батьківських почуттів. За те, що він поцілував чужу дитину, йому загрожує тюремний термін.

За інформацією поліції, чоловік-заробітчанин зайшов у роздягальню школи у столичному районі Влохи. Підійшовши до незнайомої дівчинки, він погладив її по голові і потім поцілував у чоло. За ці дії чоловіка заарештували.

Тепер українця судитимуть за посягання на фізичну недоторканність неповнолітньої дитини. За цією статтею його можуть ув'язнити на строк до одного року.

Свій вчинок обвинувачений пояснив тим, що дуже сумував за своїми дітьми, що залишилися в Україні. Жодної шкоди цій дівчинці він не мав наміру завдати.

Це випадок добре доводить те, що жодні труднощі, ні економічні, ні політичні не повинні позбавляти близьких стосунків та спілкування дітей та їхніх батьків.