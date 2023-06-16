Поліція Перу виявила партію пакунків кокаїну із зображенням свастики

09:48 27 травня Київ, Україна

Дивну партію наркотиків виявили правоохоронці Перу в порту Пайта на тихоокеанському північному узбережжі поблизу кордону з Еквадором. Як повідомляє The Times of Israel, поліція вилучила 58 кілограмових пакунків кокаїну із зображенням нацистського прапора на зовнішній стороні та надрукованим ім'ям Адольфа Гітлера.

Кокаїн було заховано у вантажному контейнері зі спаржею на судні під ліберійським прапором SC Anisha R, яке зупинялося в порту Еквадору. Вантаж прямував у порт у Бельгії. Поліція продовжує обшукувати понад 80 контейнерів на судні.

Раніше перуанська влада повідомляла про виявлення кокаїну в пакетах у формі цегли з різноманітними та дивними символами, але до цього не було жодного випадку упаковки із зображенням нацистської свастики.

Перу посідає друге місце у світі за обсягами вирощування кокаїнового листя та друге місце у світі за обсягами виробництва кокаїну.

За оцінками влади Перу, країна виробляє близько 100 тонн наркотиків на рік, і більшість з них потрапляє до Європи морем, а також невеликими літаками, що перевозять кокаїн до Болівії, прямуючи до портів Атлантичного океану.

Раніше в порту Італії пес допоміг виявити близько 3 тонн кокаїну. Вартість знайдених наркотиків, що прямували до Вірменії, на чорному ринку становить близько 800 млн євро.

А в росії нещодавно заявили про перехоплення майже 500 кг кокаїну, що прямував до Польщі.