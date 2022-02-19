Поліція відкрила провадження через кібератаки на сайти двох банків та Міноборони

10:42 16 лютий Київ, Україна

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через потужну DDoS-атаку на сайти Українського радіо, державних банків та Міністерства оборони.



Санкція першої статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років із забороною обіймати певні посади або вести певну діяльність на строк до 2 років чи без такої.



Щодо другої статті, то зловмисників може чекати штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.



Кіберполіція розпочала перевірку після звернення одного з постраждалих банків.



Нагадаємо, що 15 лютого про потужні кібератаки на свої сайти повідомило Міністерство оборони України, два національні банки - Ощадбанк і ПриватБанк, державний портал "Дія" та Українське радіо. Наразі роботу ресурсів відновили.