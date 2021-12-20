Поліція звільнила 50 осіб, утримуваних в "реабілітаційному центрі" на Львівщині

18:08 25 березень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили діяльність так званого "реабілітаційного центру" для людей з залежностями, в якому насильно утримувалися 50 осіб.

Про це повідомили в Департаменті міграційної поліції.



Повідомляється, що, оскільки деякі «пацієнти» не бажали добровільно «лікуватися», працівники утримували осіб з алкогольною та наркотичною залежністю в центрах проти волі, а також змушували їх працювати. Крім того, деяких «пацієнтів» помістили в установи примусово і доставили туди силою - при цьому місячна оплата за «лікування», яку вносили їхні родичі, становила від 8 до 12 тисяч гривень на місяць.



У «пацієнтів» вилучали мобільні телефони, а при спробі самовільно покинути приміщення центрів для них були передбачені покарання. Психологічне і фізичне насильство щодо утримуваних застосовувалося і за інші порушення так званих «правил перебування в лікарні».

«Завдяки злагодженій роботі поліціянтів Управління міграційної поліції спільно зі слідчими відділу з розслідування особливо тяжких злочинів (детективами) слідчого управління по силовій підтримці бійців батальйону поліції спеціального призначення поліції Львівщини та з процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури було призупинено роботу центру, в якому утримувалися 50 «пацієнтів». Трьох працівників установ - жителів Львова та Івано-Франківська - затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Незабаром суд обере їм запобіжні заходи», - йдеться в повідомленні.

Також попередньо встановлено, що діяльність «лікувальних установ» забезпечували 9 осіб - уродженці Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської та Харківської областей у віці від 30 до 39 років. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили гроші, чорнові записи, оргтехніку та інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність центрів.



Вирішуються питання про повідомлення зловмисникам про підозри у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.