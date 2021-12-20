Поліція опублікувала відео зізнання "херсонського вбивці"

Після того, як тіло вбитої дівчинки знайшли в поліетиленовому мішку в покинутому сараї, була зроблена кропітка робота з визначення вбивці за виявленими біологічними матеріалами. І ось, підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки з села Щасливе Херсонської області розповів, як ховав тіло в мішку. Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко в Facebook.
Ігор Клименко повідомив, що ДНК-експертиза підтвердила причетність затриманого до злочину.
Також Клименко повідомив, що на матір дівчинки тиснуть деякі особи, щоб вона публічно заявила, що не вірить у причетність до злочину фігуранта.
Поліція збирає і належним чином оформляє доказову базу.
Нагадаємо, 14 березня в Херсонській області правоохоронці взяли під варту чоловіка, підозрюваного в зґвалтуванні і вбивстві семирічної Марії Борисової.
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