Поліція опублікувала відео зізнання "херсонського вбивці"

10:49 18 березень Київ, Україна

Після того, як тіло вбитої дівчинки знайшли в поліетиленовому мішку в покинутому сараї, була зроблена кропітка робота з визначення вбивці за виявленими біологічними матеріалами. І ось, підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки з села Щасливе Херсонської області розповів, як ховав тіло в мішку. Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко в Facebook.

Ігор Клименко повідомив, що ДНК-експертиза підтвердила причетність затриманого до злочину.

"Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув в мішок і зав'язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його визнання важливе. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт", - написав глава Нацполіції.

Також Клименко повідомив, що на матір дівчинки тиснуть деякі особи, щоб вона публічно заявила, що не вірить у причетність до злочину фігуранта.

Поліція збирає і належним чином оформляє доказову базу.

Нагадаємо, 14 березня в Херсонській області правоохоронці взяли під варту чоловіка, підозрюваного в зґвалтуванні і вбивстві семирічної Марії Борисової.