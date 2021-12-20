Поліція виявила в ямі вуличного туалету тіло мертвого немовляти

В одну з лікарень Скадовського району Херсонської області поступила жінка з ознаками кровотечі, після огляду медики прийшли до висновку, що у жінки напередодні був зрив вагітності на 33 тижні. Дитину і факту пологів ніхто не бачив.
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
За місцем проживання жінки виїхала слідчо-оперативна група, де у вуличному туалеті було виявлено тіло новонародженого. Хлопчик народився мертвим. Мати дитини стверджує, що не підозрювала про те, що вона вагітна.
Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Експерти встановили, що хлопчик народився мертвим.
Відкрито кримінальне провадження за ст.117 Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини КК України.
Зараз породілля знаходиться в лікувальному закладі. У неї є двоє дітей. Сама вона стверджує, що про свою вагітність навіть не підозрювала. Що-небудь ще пояснювати жінка відмовилася.
Зараз породілля знаходиться в лікувальному закладі. У неї є двоє дітей. Сама вона стверджує, що про свою вагітність навіть не підозрювала. Що-небудь ще пояснювати жінка відмовилася.
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