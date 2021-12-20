Поліція виявила в ямі вуличного туалету тіло мертвого немовляти

18:31 12 березень Київ, Україна

В одну з лікарень Скадовського району Херсонської області поступила жінка з ознаками кровотечі, після огляду медики прийшли до висновку, що у жінки напередодні був зрив вагітності на 33 тижні. Дитину і факту пологів ніхто не бачив.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"У поліцію надійшло повідомлення від медичної сестри. Вона розповіла, що в гінекологічне відділення лікарні Гола Пристань госпіталізували 41-річну жінку з кровотечею. Її оглянули лікарі і встановили, що вона була вагітна, термін приблизно 33 тижні. Однак на обліку в жіночій консультації вона не перебувала і дитини при ній не було виявлено", - йдеться в повідомлення.

За місцем проживання жінки виїхала слідчо-оперативна група, де у вуличному туалеті було виявлено тіло новонародженого. Хлопчик народився мертвим. Мати дитини стверджує, що не підозрювала про те, що вона вагітна.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Експерти встановили, що хлопчик народився мертвим.

Відкрито кримінальне провадження за ст.117 Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини КК України.



Зараз породілля знаходиться в лікувальному закладі. У неї є двоє дітей. Сама вона стверджує, що про свою вагітність навіть не підозрювала. Що-небудь ще пояснювати жінка відмовилася.