Поліція виявила склад боєприпасів на покинутому заводі в Маріуполі

14:54 03 квітень Київ, Україна

Прифронтові райони завжди були пов'язані з торгівлею та зберіганням зброї. Поліція вже не один раз виявляла заховану зброю і боєприпаси. За повідомленням Національної поліції Маріуполя, черговий схрон бойової зброї був виявлений серед зруйнованих цехів заводу "Азовмаш".

Повідомляється, що за участю фахівців вибухотехнічної служби вилучили 30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 000 патронів.

Зараз за вказаним фактом почали кримінальне провадження.

Вилучені боєприпаси направили на експертизу.

Правоохоронці встановлюють власника покинутого будинку. Тривають слідчо-оперативні заходи.

Раніше в Приморському районі Маріуполя в ході перевірки оперативної інформації в одному з покинутих будинків виявлено великий тайник зброї і боєприпасів.

Нагадаємо, в Луганській області біля Сєвєродонецька СБУ виявила прихований арсенал з військовими засобами ураження.