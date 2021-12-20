Поліція виявила склад боєприпасів на покинутому заводі в Маріуполі

Прифронтові райони завжди були пов'язані з торгівлею та зберіганням зброї. Поліція вже не один раз виявляла заховану зброю і боєприпаси. За повідомленням Національної поліції Маріуполя, черговий схрон бойової зброї був виявлений серед зруйнованих цехів заводу "Азовмаш".
Повідомляється, що за участю фахівців вибухотехнічної служби вилучили 30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 000 патронів.
Зараз за вказаним фактом почали кримінальне провадження.
Вилучені боєприпаси направили на експертизу.
Правоохоронці встановлюють власника покинутого будинку. Тривають слідчо-оперативні заходи.
Раніше в Приморському районі Маріуполя в ході перевірки оперативної інформації в одному з покинутих будинків виявлено великий тайник зброї і боєприпасів.
Нагадаємо, в Луганській області біля Сєвєродонецька СБУ виявила прихований арсенал з військовими засобами ураження.
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