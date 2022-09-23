Поліція виявила ще три масові поховання українців у Харківській області

19:26 23 вересня Київ, Україна

Поліція виявила ще три місця масових поховань убитих росіянами людей на Харківщині. Про це повідомив начальник обласної поліції Володимир Тимошко під час брифінгу в Ізюмі.



Одне із них, за повідомленням від пресслужби поліції, у Козачій Лопані. Назву ще двох населених пунктів правоохоронці поки що не розголошують.



Друге поховання, за інформацією джерел, – у Вовчанську, на кордоні з росією.



Усі місця масових поховань, за словами Тимошка, заміновані, та їхнє розмінування займає багато часу. На розмінування одного масового поховання саперам потрібно три дні. В одному із місць масових поховань, за словами Тимошка, близько 100 могил.



Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що з місця масового поховання в Ізюмі ексгумували 436 тіл. На тілах 30 людей знайшли сліди тортур. Більшість загиблих мають ознаки насильницької смерті.

«Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У кількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це є доказами жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму», – повідомив Синєгубов.

Майже всі загиблі на місці масового поховання – цивільні. 21 особа – військові. Участь в ексгумації брали 200 осіб: судмедексперти, поліціянти, прокурори, працівники ДСНС.

"Ми з'ясуємо обставини загибелі кожної людини, щоб їхні рідні та близькі довідалися правду, а вбивці були покарані", - пише голова ОВА.

Синєгубов зазначив, що це не єдине масове поховання в Ізюмі.