Поліція оприлюднила відео затримання "Голосіївського стрільця"

Нацполіція Києва опублікувала відео спецоперації із затримання чоловіка, який вчора влаштував стрілянину в Голосіївському районі столиці.
Як повідомлялося, 7 липня патрульні отримали інформацію про конфлікт в квартирі і виїхали на місце події. Коли поліціянти прибули на місце, господар квартири не захотів відкривати двері, після чого вистрілив з рушниці. В результаті пострілу постраждали поліціянт і цивільний.
Для затримання стрільця довелося залучати спецзагін, оскільки він забарикадувався в квартирі, більш того влаштував там пожежу.
Безпосередньо під час штурму ніхто не постраждав. Після цього додатковий огляд будівлі провели працівники вибухово-технічної служби.
Затримати стрільця і потрапити в квартиру поліціянти намагалися шляхом переговорів. Однак коли чоловік розлив у квартирі бензин і підпалив, поліціянти почали штурм, в результаті якого чоловіка затримали.
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