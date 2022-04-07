Поліція оприлюднила відео затримання "Голосіївського стрільця"

06:44 08 липня Київ, Україна

Нацполіція Києва опублікувала відео спецоперації із затримання чоловіка, який вчора влаштував стрілянину в Голосіївському районі столиці.

Як повідомлялося, 7 липня патрульні отримали інформацію про конфлікт в квартирі і виїхали на місце події. Коли поліціянти прибули на місце, господар квартири не захотів відкривати двері, після чого вистрілив з рушниці. В результаті пострілу постраждали поліціянт і цивільний.





Для затримання стрільця довелося залучати спецзагін, оскільки він забарикадувався в квартирі, більш того влаштував там пожежу.

Безпосередньо під час штурму ніхто не постраждав. Після цього додатковий огляд будівлі провели працівники вибухово-технічної служби.



Затримати стрільця і потрапити в квартиру поліціянти намагалися шляхом переговорів. Однак коли чоловік розлив у квартирі бензин і підпалив, поліціянти почали штурм, в результаті якого чоловіка затримали.