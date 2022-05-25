Поліція Миколаєва виявила і припинила діяльність онлайн-порностудії

11:07 22 грудня Киев, Украина

Як повідомила пресслужба Управління поліції в Миколаївській області, в обласному центрі була розкрита і ліквідована робота порностудії, яка працювала через інтернет-спілкування з клієнтами. У ній були залучені близько п'ятнадцяти моделей.

"Організував роботу студії 30-річний миколаївець. Також на нього працювали два адміністратори і близько 15 моделей, які в режимі реального часу демонстрували клієнтам оголені частини тіла і імітували дії сексуального характеру, за що отримували грошові кошти", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дівчат-моделей підшукували серед людей у скрутних життєвих обставинах. Робочий день моделей міг тривати більше 16 годин. Також в студії діяли суворі правила, за порушення яких передбачалися штрафи.

В результаті обшуків поліціянти вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, а також близько 100 тисяч гривень, 3 тисячі доларів США та 1 тис. євро.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні поліція припинила діяльність мережі порностудій. Веб-кам моделі через сайт створювали порноконтент, який в режимі реального часу транслювався за кордон.

Також у Вінницькій області поліція викрила сімейну пару, яка використовувала дитяче модельне агентство з метою виготовлення продукції порнографічного характеру.