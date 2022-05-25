Поліція Миколаєва виявила і припинила діяльність онлайн-порностудії

Як повідомила пресслужба Управління поліції в Миколаївській області, в обласному центрі була розкрита і ліквідована робота порностудії, яка працювала через інтернет-спілкування з клієнтами. У ній були залучені близько п'ятнадцяти моделей.
Повідомляється, що дівчат-моделей підшукували серед людей у скрутних життєвих обставинах. Робочий день моделей міг тривати більше 16 годин. Також в студії діяли суворі правила, за порушення яких передбачалися штрафи.
В результаті обшуків поліціянти вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, а також близько 100 тисяч гривень, 3 тисячі доларів США та 1 тис. євро.
Раніше повідомлялося, що в Херсоні поліція припинила діяльність мережі порностудій. Веб-кам моделі через сайт створювали порноконтент, який в режимі реального часу транслювався за кордон.
Також у Вінницькій області поліція викрила сімейну пару, яка використовувала дитяче модельне агентство з метою виготовлення продукції порнографічного характеру.
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