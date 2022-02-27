Поліція накрила масштабну нарколабораторію в Запорізькій області

10:05 05 жовтень Київ, Україна

Правоохоронні органи викрили учасників кримінального бізнесу, які виготовляли та збували наркотичні речовини.

Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

"Організувавши кримінальний бізнес, двоє людей виготовляли та збували психотропні речовини через Telegram-канал. Наркоділки - жителі Запоріжжя - орудували по всій території України. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили психотропних речовин і прекурсорів орієнтовною вартістю 24 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до злочинної діяльності виявилися причетними двоє жителів Запоріжжя. На території області вони створили нарколабораторію, де у великих масштабах виготовляли психотропні речовини та збували їх по всій території України. Замовлення брали в месенджері, а після оплати надсилали товар клієнтам поштовим відправленням.

За матеріалами ДБН НПУ слідчими Голосіївського Управління поліції ГУНП в Києві, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №1, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.



Вказується, що було проведено 9 санкціонованих обшуків за місцем проживання, в заміських будинках і в транспортних засобах фігурантів.

"Під час заходів правоохоронці виявили дві нарколабораторії для виготовлення наркотичних засобів, вилучили майже 550 літрів і 100 кілограмів прекурсорів, більше як 15 кілограмів фасованого метадону та метамфетаміну, 70 "марок" і зіп-пакетів з PVP-сіллю. Також вилучено обладнання для виготовлення наркотиків, готівку, банківські картки, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених психотропних речовин і прекурсорів на "чорному" ринку становить 24 мільйони гривень", - додали в поліції.

Зараз один зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, йому вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Іншому учаснику незаконних операцій слідчі поліції готуються вручити підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Крім цього вирішується питання про арешт будинків, автомобілів та іншого майна фігурантів з подальшою конфіскацією.



За кримінальні діяння зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.