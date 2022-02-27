Поліція накрила масштабну нарколабораторію в Запорізькій області

Правоохоронні органи викрили учасників кримінального бізнесу, які виготовляли та збували наркотичні речовини.
Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.
Відзначається, що до злочинної діяльності виявилися причетними двоє жителів Запоріжжя. На території області вони створили нарколабораторію, де у великих масштабах виготовляли психотропні речовини та збували їх по всій території України. Замовлення брали в месенджері, а після оплати надсилали товар клієнтам поштовим відправленням.
За матеріалами ДБН НПУ слідчими Голосіївського Управління поліції ГУНП в Києві, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №1, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.
Вказується, що було проведено 9 санкціонованих обшуків за місцем проживання, в заміських будинках і в транспортних засобах фігурантів.
Зараз один зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, йому вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Іншому учаснику незаконних операцій слідчі поліції готуються вручити підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Крім цього вирішується питання про арешт будинків, автомобілів та іншого майна фігурантів з подальшою конфіскацією.
За кримінальні діяння зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
За кримінальні діяння зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
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