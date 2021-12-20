Поліція накрила дитячу порностудію під Вінницею

У Вінницькій області правоохоронці викрили громадянина Австрії і його дружину-українку, які під виглядом модельного агентства для дітей здійснювали фото- та відеозйомку, що носять ознаки порнографії.

Як повідомляють в ГУНП у Вінницькій області, подружня пара займалася цим «бізнесом» протягом трьох років. «За попередньою інформацією слідства, 35-річний громадянин Австрії і його 22-річна дружина в приватному будинку в Вінницькому районі під видом модельного агентства облаштували дитячу студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених молодих хлопців, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах» , - повідомляють в обласній поліції.

Слідчі з'ясували, що дітей знімали без згоди їх батьків. Матеріали викладали на закритих сайтах в віртуальному сховищі і продавали їх переважно іноземцям за криптовалюта, яку потім конвертували в гривні.

Експерти вважають, що відзняті фото- та відеоматеріали мають ознаки дитячої порнографії. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію). Санкція статті - до 12 років ув'язнення.