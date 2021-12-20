Поліція Львівської області розкрила злочинну діяльність наркодилерів

У Львові, при спільній роботі управління боротьби з наркозлочинністю та районного управління поліції №1 Львівської області, було затримано учасників незаконного угруповання щодо поширення наркотичних засобів.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини.
Затримані, двоє місцевих жителів Львова, 21 та 26 років, організували злочинну діяльність: зловмисники збували наркотичні засоби та психотропні речовини через інтернет-ресурси за допомогою закладок.
В обох затриманих було проведено санкціоновані обшуки за участю кінологічної служби, під час яких було вилучено заборонені речовини (амфетамін, канабіс, MDMA, LSD, таблетки екстазі) на 50 000 гривень, а також у зловмисників вилучили мобільні телефони, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.
Все вилучене направлено на експертне дослідження до лабораторії.
Наразі слідчі відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.307 КК України. Статтею передбачено строк позбавлення волі від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини.
Затримані, двоє місцевих жителів Львова, 21 та 26 років, організували злочинну діяльність: зловмисники збували наркотичні засоби та психотропні речовини через інтернет-ресурси за допомогою закладок.
В обох затриманих було проведено санкціоновані обшуки за участю кінологічної служби, під час яких було вилучено заборонені речовини (амфетамін, канабіс, MDMA, LSD, таблетки екстазі) на 50 000 гривень, а також у зловмисників вилучили мобільні телефони, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.
Все вилучене направлено на експертне дослідження до лабораторії.
Наразі слідчі відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.307 КК України. Статтею передбачено строк позбавлення волі від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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