Поліція Київщини затримала членів транснаціональної злочинної організації

12:51 17 грудня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали членів угруповання, що складається з іноземців і киян, які займалися злочинною діяльністю на території Київської області та в столиці.

На злочинному рахунку у зловмисників розбійні напади, викрадення, вимагання, крадіжки підпал автомобіля і створення злочинної організації.

Викрили та задокументували їхню діяльність оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини, працівники Слідчого управління поліції столичної області з залученням підрозділів кримінального аналізу, оперативно-технічних заходів, оперативної служби по силовій підтримці бійців КОРД і підрозділи поліції особливого призначення.

У листопаді цього року поліціянти затримали лідера та одного з активних учасників організації, в селі Софіївська Борщагівка викрали приватного підприємця і вимагали надуманий борг в 2 мільйони доларів. В цей час вони знаходяться під вартою.



Так, під час другого етапу реалізації оперативної інформації співробітники поліції затримали ще п'ятьох членів злочинного угруповання - безпосередніх виконавців злочинів.



За місцем проживання зловмисників поліціянти провели низку невідкладних обшуків, де вилучили: зброю і боєприпаси, рації, номерні знаки, гроші, балаклави, ножі, різноманітне технічне обладнання і документи, що належать підприємствам, де здійснювалися крадіжки.



Також правоохоронці вилучили автомобілі, на яких пересувалися зловмисники при здійсненні злочинів.



Крім цього, працівники поліції встановили приміщення, де підозрювані зберігали майно, придбане злочинним шляхом. Все це вилучене як речові докази.



Члени злочинної організації затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Всі вони кияни у віці від 25 до 50 років, деякі з них вже були судимі за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.





Зараз слідчі під процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили затриманим про підозри за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 і 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч.1 і 2 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.



Ще чотирьом іноземцям заочно повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів і оголошено їх в розшук.



Зараз співробітники поліції перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших злочинів на території України.