Поліція Києва затримала тандем "клофелінщиків"

У Києві затримано 30-річного громадянина Азербайджану і 27-річну громадянку України за підозрою в скоєнні крадіжок із застосуванням психотропних речовин.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Відзначається, що перебуваючи на території парку відпочинку "Гідропарк", зловмисники підшукували жертв, яким під час спільного вживання алкогольних напоїв непомітно підсипали в напій психотропну речовину. Після того як потерпілі втрачали свідомість, зловмисники відбирали у них цінні речі.
Так, причетними до скоєння розбійних нападів виявилися 30-річний громадянин Азербайджану та 27-річна громадянка України.
Обом спільникам повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 с. 187 КК України.
Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів на території столичного регіону і встановлюються особи можливих спільників.
Так, причетними до скоєння розбійних нападів виявилися 30-річний громадянин Азербайджану та 27-річна громадянка України.
Обом спільникам повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 с. 187 КК України.
Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів на території столичного регіону і встановлюються особи можливих спільників.
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