Поліція Києва затримала тандем "клофелінщиків"

17:59 15 жовтень Київ, Україна

У Києві затримано 30-річного громадянина Азербайджану і 27-річну громадянку України за підозрою в скоєнні крадіжок із застосуванням психотропних речовин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"...припинено злочинну діяльність групи осіб, які скоювали розбійні напади із застосуванням психотропних речовин в ПКіВ "Гідропарк" у Дніпровському районі міста Києва", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що перебуваючи на території парку відпочинку "Гідропарк", зловмисники підшукували жертв, яким під час спільного вживання алкогольних напоїв непомітно підсипали в напій психотропну речовину. Після того як потерпілі втрачали свідомість, зловмисники відбирали у них цінні речі.



Так, причетними до скоєння розбійних нападів виявилися 30-річний громадянин Азербайджану та 27-річна громадянка України.



Обом спільникам повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 с. 187 КК України.



Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів на території столичного регіону і встановлюються особи можливих спільників.