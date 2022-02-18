Поліція Києва затримала підозрюваного у вбивстві та розчленуванні

Столична поліція розшукала та затримала небезпечного злочинця. Затриманому чоловікові висунуто обґрунтовану підозру у вбивстві та розчленуванні літнього жителя Києва, останки якого були знайдені більше пів року тому. Про хід операції по затриманню душогуба йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції Києва.
У лютому цього року в затоці Собаче гирло місцеві жителі виявили пакет з головою людини, а пізніше правоохоронці знайшли інші останки тіла. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло, а залишки втопив в різних місцях водойми.
Потерпілий, 73-річний житель столиці, якого в кінці минулого року оголосили в розшук як безвісти зниклого.
При силовій підтримці співробітників полку поліції особливого призначення №1 чоловіка затримали на Київщині, куди він переїхав після скоєння злочину. В ході огляду орендованого приміщення фігуранта правоохоронці вилучили речі, що належали загиблому.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що в Київській області СБУ під час спецоперації затримала лідера організованого злочинного угруповання під час спроби вбивства столичного бізнесмена.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі