Поліція Києва затримала підозрюваного у вбивстві та розчленуванні

14:39 28 вересень Київ, Україна

Столична поліція розшукала та затримала небезпечного злочинця. Затриманому чоловікові висунуто обґрунтовану підозру у вбивстві та розчленуванні літнього жителя Києва, останки якого були знайдені більше пів року тому. Про хід операції по затриманню душогуба йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції Києва.

"Зловмисником виявився квартирант, який винаймав житло у потерпілого. Щоб приховати сліди злочину, чоловік втопив залишки тіла киянина в водоймі. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

У лютому цього року в затоці Собаче гирло місцеві жителі виявили пакет з головою людини, а пізніше правоохоронці знайшли інші останки тіла. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло, а залишки втопив в різних місцях водойми.

Потерпілий, 73-річний житель столиці, якого в кінці минулого року оголосили в розшук як безвісти зниклого.

"Під час проведення слідчих дій ми встановили і затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві пенсіонера. Ним виявився 37-річний уродженець Донецької області, який винаймав житло у потерпілого. За однією з версій, він убив чоловіка, щоб надалі заволодіти його житлом", - йдеться в повідомленні поліції.

При силовій підтримці співробітників полку поліції особливого призначення №1 чоловіка затримали на Київщині, куди він переїхав після скоєння злочину. В ході огляду орендованого приміщення фігуранта правоохоронці вилучили речі, що належали загиблому.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Київській області СБУ під час спецоперації затримала лідера організованого злочинного угруповання під час спроби вбивства столичного бізнесмена.