Поліція Києва затримала екс-керівника "поліції ЛНР"

09:54 28 квітня Київ, Україна

У Києві правоохоронці затримали одного з екс-керівників так званої поліції ЛНР.

Йому повідомили про підозру у зазіханні на територіальну цілісність України та в участі незаконних збройних формуваннях.



Про це розповіли у прес-службі Офісу генерального прокурора. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

"За даними слідства, мешканець Луганська у 2014 році підтримав так званий референдум з незалежності так званої "ЛНР". Він добровільно вступив до лав не передбаченого законом збройного формування – НВБ "Зоря". Згодом він обійняв посаду "заступника командира взводу патрульно-постової служби Лутугинського районного відділу поліції "МВС ЛНР". Зловмисник брав участь у бойових діях проти Збройних Сил та правоохоронних органів України", – йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру у зазіханні на територіальну цілісність України та в участі незаконних збройних формуваннях. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.



Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області затримали 17-річного місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді. Начебто неповнолітній українець допомагав окупантам, а також разом із ними грабував будинки мешканців передмістя столиці.



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