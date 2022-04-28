Поліція Києва затримала екс-керівника "поліції ЛНР"

У Києві правоохоронці затримали одного з екс-керівників так званої поліції ЛНР.
Йому повідомили про підозру у зазіханні на територіальну цілісність України та в участі незаконних збройних формуваннях.
Про це розповіли у прес-службі Офісу генерального прокурора. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
Затриманому повідомили про підозру у зазіханні на територіальну цілісність України та в участі незаконних збройних формуваннях. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області затримали 17-річного місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді. Начебто неповнолітній українець допомагав окупантам, а також разом із ними грабував будинки мешканців передмістя столиці.
На Херсонщині Служба безпеки України впіймала колаборанта. Він співпрацював із російськими військовими, допомагав їм викрадати українських патріотів і навіть брав участь у тортурах мирних жителів.
Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області затримали 17-річного місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді. Начебто неповнолітній українець допомагав окупантам, а також разом із ними грабував будинки мешканців передмістя столиці.
На Херсонщині Служба безпеки України впіймала колаборанта. Він співпрацював із російськими військовими, допомагав їм викрадати українських патріотів і навіть брав участь у тортурах мирних жителів.
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