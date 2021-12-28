Поліція Києва розшукує вбивцю продавця квітів

07:54 18 квітень Київ, Україна

Вчора ввечері стало відомо про кривавий злочин в одному з районів Києва. На Лісовому масиві було знайдено тіло чоловіка східної зовнішності. Ним виявився продавець місцевого квіткового магазину. Чоловікові було нанесено численні ножові поранення. Про це ввечері в суботу, 17 квітня, повідомили Вартові Еспрессо в Facebook.

"Місцеві жителі кажуть, що хлопець був привітний. На місці вбивства тривають слідчі дії ", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що правоохоронці отримали орієнтування на зловмисника, в зв'язку з чим патрульні поліціянти зупиняють і перевіряють автомобілі в районі.

УВАГА! Відео містить сцени смерті і не рекомендується до перегляду особам до 18 років, вагітним і людям зі слабкою психікою.

Як повідомлялося, в Миколаєві невідомий розстріляв чоловіка біля під'їзду його будинку і зник на автомобілі.

У Кривому Розі судитимуть поліціянта, який убив затриманого.