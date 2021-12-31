Поліція шукає "Діда Мороза"

15:43 18 серпень Київ, Україна

Зловмисник, переодягнутий в костюм Діда Мороза, увірвався на територію Маріупольського комбінату і випустив п'ять куль в 58-річного охоронця підприємства, після чого зник з місця злочину.

Про це повідомила Національна поліції Маріуполя.



Копи кажуть, що кинули на пошук так званого Діда Мороза весь особовий склад поліції, опитали всіх свідків і переглянули всі камери спостереження.



Тим часом 58-річний охоронець бореться за життя в лікарні. У поліції кваліфікували напад як замах і просять усіх, хто знає хоч якусь інформацію у цій справі, допомогти слідству за номером 102. Шапку і бороду Діда Мороза злочинець викинув, однак одягнений він був завжди: в сірі штани і синю кофту.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника. Він був одягнений в штани сірого кольору, спортивну кофту синього кольору і мав при собі пакет темних кольорів з малюнком жовтих квітів у вазі. Також, на ньому була штучна борода і шапка «Діда Мороза». Шапку було знайдено неподалік від місця злочину.



Якщо вам відома будь-яка інформація про людину, просимо повідомити за телефоном 067 255 60 64 або 102.