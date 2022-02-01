Поліція Херсона викрила дві порностудії

Правоохоронні органи Херсонської області викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням та розповсюдженням порнографії в інтернеті.
Відзначається, що під час обшуків за адресами вебстудій поліціянти вилучили комп'ютерну техніку, вебкамери, гроші в сумі близько 200 тис. грн і сексуальні іграшки.
Зараз проводиться досудове розслідування у кримінальних виробництвах, розпочатих за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу України "ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" і ч.3 ст.302 КК "створення або утримання місць розпусти та звідництво". Вирішується питання про оголошення організаторам порностудій підозри у скоєнні цих злочинів і обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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