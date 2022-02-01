Поліція Херсона викрила дві порностудії

16:00 17 вересень Київ, Україна

Правоохоронні органи Херсонської області викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням та розповсюдженням порнографії в інтернеті.

"Троє уродженців Дніпропетровської області організували на двох орендованих квартирах в Херсоні онлайн-порностудії. До участі в зйомках зловмисники залучили понад 20 дівчат у віці від 18 до 27 років. Через різні інтернет-сайти "моделі" здійснювали в режимі онлайн відеотрансляції відвертого та порнографічного змісту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час обшуків за адресами вебстудій поліціянти вилучили комп'ютерну техніку, вебкамери, гроші в сумі близько 200 тис. грн і сексуальні іграшки.

"За онлайн відеоконтент порнографічного змісту організатори отримували від відвідувачів сайту чималу грошову винагороду. Заробіток "актрис" становив від 40 до 50% від цієї суми. Загалом місячний прибуток вебстудій склав близько мільйона гривень", - повідомили в поліції.

Зараз проводиться досудове розслідування у кримінальних виробництвах, розпочатих за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу України "ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" і ч.3 ст.302 КК "створення або утримання місць розпусти та звідництво". Вирішується питання про оголошення організаторам порностудій підозри у скоєнні цих злочинів і обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.