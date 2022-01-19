Поліція Харкова розкрила подвійне вбивство

13:32 04 травень Київ, Україна

В ході слідчо-розшукових заходів співробітники поліції розкрили вбивство 29-річного чоловіка і його 24-річної дівчини в Харкові.
 
Про це начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель написав у Фейсбуці.
"Подвійне вбивство розкрито. Злочинець затриманий. Поліціянти оперативно спрацювали", - написав Рубель.
За його словами, 2 травня мати знайшла вбитого сина і його дівчину і звернулася в поліцію.
"Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний знайомий загиблих. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", - пояснив керівник поліційного главку.
Підозрюваний затриманий 3 травня за місцем його проживання.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують обставини вбивства двох молодих людей, мотиви скоєння злочину, а також інші деталі.