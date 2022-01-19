Поліція Харкова розкрила подвійне вбивство

В ході слідчо-розшукових заходів співробітники поліції розкрили вбивство 29-річного чоловіка і його 24-річної дівчини в Харкові.
Про це начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель написав у Фейсбуці.
За його словами, 2 травня мати знайшла вбитого сина і його дівчину і звернулася в поліцію.
Підозрюваний затриманий 3 травня за місцем його проживання.
Тривають слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують обставини вбивства двох молодих людей, мотиви скоєння злочину, а також інші деталі.
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