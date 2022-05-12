Поліція Дніпра затримала юнака з повним рюкзаком наркотиків

17:29 10 грудня Київ, Україна

Співробітники патрульної поліції міста Дніпро проводили перевірку всіх підозрілих осіб через розбій, що стався напередодні, так, в ході роботи був затриманий 19-річний хлопець з 602 пакунками наркотичних речовин в рюкзаку, які повинні були розійтися по "закладках".

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

"На годиннику було 5:00, коли патрульні Дніпра посеред вулиці помітили юнака з рюкзаком. Патрульні хлопця зупинили, почали розмову. Але від хвилювання він навіть завмер на місці. Його підозріла поведінка і явне занепокоєння спонукали інспекторів провести поверхневу перевірку... Але тут хлопець відразу зізнався, що в рюкзаку має пакет з наркотичними речовинами. Але їхня кількість вразила навіть патрульних - 602 згортка! Все це повинно було розійтися по "закладках". І ймовірно, хлопець вирішив, що в таку ранню пору - це найкращий час, щоб рознести все "по своїх місцях", - написав Олексій Білошицький.

Він зазначив, що хлопець пропонував поліціянтам 100 тис. гривень, щоб ті відпустили його.