Поліція заарештувала вербувальника українок для зйомок в порно

11:31 04 грудня Київ, Україна

Заарештований луганчанин, який під виглядом високооплачуваної роботи за кордоном набирав молодих симпатичних дівчат для переправлення за кордон, де вони були змушені зніматися в порнороликах

Про це повідомляє поліція в п'ятницю, 4 грудня.



Як з'ясували поліціянти, 26-річний житель Луганської області в інтернеті розміщував оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для молодих жінок. Проте після перетину кордону жінки на замовлення одного з відомих європейських режисерів потрапляли в порнобізнес, а повернутися на батьківщину не могли через боргову кабалу.



Поліція затримала зловмисника. До обрання запобіжного заходу він буде перебувати в ізоляторі тимчасового утримання.



За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. За скоєне зловмиснику загрожує ув'язнення від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.