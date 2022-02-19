Поліціянт побив підлітка - Одеса

Тілесні ушкодження підлітку були нанесені поліціянтом в Одесі. За попередніми даними, 17-річного хлопця без причини затримали на вулиці міста і завдали тяжкі каліцтва. Справа одеського патрульного зараз розглядається судом.

Згідно з даними, інспектора патрульної поліції Одеської області судитимуть. Про це в п'ятницю, 21 травня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань на офіційному сайті. Там також показали фото потерпілого неповнолітнього. Відомо, що травми отримав житель Одеси. Коп нібито заради "виховання" закував підлітка в наручники, після чого кілька разів вдарив кулаком в обличчя. Де саме це відбувалося, не уточнюється.

В результаті хлопець потрапив до лікарні із закритим переломом кісток носа.

Дії поліціянта кваліфікували за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень). Якщо вину правоохоронця доведуть в суді, йому загрожує до восьми років в'язниці.